Sarebbe stato stroncato da un malore il 60enne deceduto in una banca di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Ieri mattina l’uomo si era recato presso l’istituto di credito di via Alessandro Manzoni quando si sarebbe sentito male.

Poggiomarino, si sente male in banca: muore 60enne

La vittima, verso le 13, si sarebbe accasciata a terra sotto gli occhi attoniti dei dipendenti della filiale e dei clienti. I presenti hanno subito allertato i soccorsi e sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118. Purtroppo, però, i paramedici hanno potuto constatare soltanto il decesso del 60enne.

Non si conoscono le ragioni della morte ma tra le ipotesi più attendibili c’è quella dell’arresto cardiocircolatorio. La notizia ha fatto subito il giro della città ed è circolata sui gruppi social della città vesuviana, suscitando sgomento e incredulità. Da quanto ci riferiscono alcuni lettori, la vittima è un uomo originario della vicina Boscoreale, sempre in provincia di Napoli, ma residente a Poggiomarino.

Il precedente

Pochi giorni fa, a perdere la vita in circostanze simili, Pierpaolo Pizzano, 49 enni. L’uomo, napoletano, sarebbe stato stroncato da un infarto e i soccorsi si sarebbero rivelati inutili. Pizzano, noto imprenditore del settore di abbigliamento nonché musicista, lascia una moglie, con cui si era sposato da poco, e un figlio.