È tornata la calma a Frattamaggiore dopo i momenti di ansia e preoccupazione per la scomparsa di Maria Zaccaria e Pietro Montanino, coppia di sposi svanita nel nulla pochi giorni dopo le nozze. A renderlo noto è la trasmissione “Chi l’ha visto?” sui propri canali social, annunciando il lieto ritorno dei due.

Pietro Montanino e Maria Zaccaria sono tornati a casa a Frattamaggiore, si indaga sui motivi della scomparsa

La coppia, sposata con rito civile il 27 ottobre, era stata vista l’ultima volta martedì 29 ottobre. Dopo aver avvisato la sorella della sposa di un imprevisto legato al loro bambino, il marito ha smesso di rispondere al telefono, mentre il cellulare della moglie era rimasto a casa. Questa situazione aveva allarmato familiari e amici, portando a una serie di appelli e ricerche disperate, inclusa la mobilitazione di don Maurizio Patriciello. Anche il sindaco di Cesa, Enzo Guida, aveva espresso la sua preoccupazione. Dopo giorni di ansia e incertezze, nella mattina di ieri, domenica 3 novembre, è arrivata la notizia del loro rientro a casa, fortunatamente in buone condizioni

Aperta inchiesta sulla sparizione

Dopo che i coniugi hanno fatto rientro nella loro abitazione, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno aperto un’inchiesta per capire i motivi dell’allontanamento. Maria Zaccaria e Pietro Montanino ora rischiano una denuncia per procurato allarme. Il sindaco di Cesa, invece, ha allertato i servizi sociali per capire se ci siano eventuali responsabilità, in merito alla custodia dei figli.