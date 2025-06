Casalnuovo, corpo di un ragazzo ritrovato sui binari privo di vita: si indaga

Dramma a Casalnuovo. Nella serata del 25 giugno, un corpo è stato scoperto sui binari della stazione ferroviaria. Le prime ipotesi suggeriscono che si tratti di un giovane e che possa aver compiuto un gesto volontario, ma le dinamiche dell’evento non sono ancora del tutto chiare.

Il personale sanitario del 118 è giunto rapidamente sul luogo, ma ha potuto solamente constatare il decesso della persona coinvolta. Come spiega Il Mattino, la circolazione ferroviaria è stata interrotta in entrambe le direzioni. Sul caso indagano gli uomini della Polizia Municipale, a cui tocca ricostruire la dinamica. Non è chiaro se la vittima si sia distesa sui binari già priva di vita o se si sia stata travolta da un convoglio in corsa.