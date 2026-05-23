Sparatoria a Pianura, 37enne ferito gravemente: ricoverato in codice rosso al San Paolo

Paura nella notte nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, dove un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in via J. Carrucci. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua Fiat Panda.

L’arrivo al pronto soccorso del San Paolo

L’uomo è arrivato poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove sono intervenuti i carabinieri in seguito alla segnalazione di una persona ferita da arma da fuoco. I medici hanno riscontrato due ferite: una all’addome e una al braccio sinistro. Il 37enne è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Durante l’operazione, i sanitari hanno estratto un frammento di ogiva dall’intestino. Attualmente resta ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata.

La ricostruzione della sparatoria

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme ai militari della stazione di Pianura. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata avvicinata da alcuni individui che avrebbero aperto il fuoco contro di lui per poi fuggire.

Durante il sopralluogo effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, all’altezza del civico 21 di via J. Carrucci, è stato rinvenuto un bossolo oltre ad alcune tracce ematiche che potrebbero risultare utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’agguato.

Indagini in corso dei carabinieri

Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando possibili testimoni per risalire ai responsabili della sparatoria.