Giugliano, 18enne ferito in una sparatoria durante un tentativo di rapina dello scooter

Momenti di paura nella serata di oggi a Giugliano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta, secondo una prima ricostruzione, durante un tentativo di rapina del suo scooter.

Indagini in corso

L’episodio si è verificato in circostanze ancora al vaglio degli investigatori. Stando alle prime informazioni raccolte, alcuni malviventi avrebbero tentato di sottrarre il motorino al giovane e, durante l’azione, avrebbero aperto il fuoco colpendolo ad entrambi i piedi.

Le condizioni del ragazzo

Il 18enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. I medici lo hanno ricoverato in codice giallo: il ragazzo è in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del commissariato di Giugliano, che sta lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili della sparatoria.