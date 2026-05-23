Papa Leone XIV ad Acerra: la città blindata accoglie il Pontefice nel cuore della Terra dei Fuochi

Acerra si prepara ad accogliere Papa Leone XIV in un clima di forte emozione e grande attesa. La città, blindata per motivi di sicurezza, vive ore intense tra striscioni, colori del Vaticano e gigantografie del Pontefice sistemate lungo le strade e davanti ai negozi del centro cittadino.

Le immagini raffigurano Leone XIV mentre passeggia serenamente tra la gente, quasi a voler anticipare simbolicamente il suo arrivo tra i fedeli. Un segnale forte per una comunità che da anni combatte contro le ferite ambientali della Terra dei Fuochi e che domani vivrà una giornata storica.

Il Papa ad Acerra: incontro con le famiglie della Terra dei Fuochi

Oggi, nella Cattedrale di Acerra, Papa Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell’inquinamento ambientale. Un momento particolarmente toccante, durante il quale genitori e parenti racconteranno al Pontefice il dolore vissuto da tante famiglie colpite da malattie legate all’emergenza ambientale.

Da anni il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, segue queste famiglie con incontri settimanali, portando il sostegno della Chiesa e facendosi portavoce delle loro sofferenze.

La visita del Santo Padre assume così un forte valore simbolico e sociale: Acerra diventa ancora una volta il centro del dibattito nazionale sulla Terra dei Fuochi e sulle conseguenze dell’inquinamento nei territori tra Napoli e Caserta.

Sicurezza massima: città chiusa al traffico

Intanto prosegue il piano di sicurezza predisposto in collaborazione con Prefettura, Questura e Santa Sede. Le strade interessate dal percorso del Papa, insieme alle aree limitrofe, sono già interessate da divieti di sosta e da questa sera saranno completamente chiuse al traffico.

Papa Leone XIV percorrerà anche un tratto in Papamobile, dal Duomo fino a Piazza Calipari, dove reciterà una preghiera dedicata alle vittime della Terra dei Fuochi.

Non mancano però i disagi per cittadini e commercianti, costretti a fare i conti con le limitazioni alla circolazione. Il sindaco Tito d’Errico ha invitato la popolazione alla collaborazione: “La nostra è una città che si sta emozionando e che vuole partecipare con entusiasmo accogliendo al meglio il Santo Padre”.

Il primo cittadino ha chiesto pazienza per “qualche disagio dovuto all’attuazione di un piano organizzativo e di sicurezza rigoroso”.

Le autorità presenti ad Acerra

Ad accogliere Papa Leone XIV saranno numerose autorità istituzionali. Confermata la presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e del prefetto Michele di Bari.

Atteso anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, da tempo impegnato nel monitoraggio degli interventi dedicati alla Terra dei Fuochi.