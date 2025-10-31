In una scuola d’infanzia paritaria del quartiere Pianura, a Napoli, i carabinieri della stazione Napoli Pianura e i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una madre.

Pianura, educatrice lega bimba alla sedia con una sciarpa durante la mensa: era stata assunta da 4 giorni

La donna aveva appreso che, il giorno precedente, la propria bambina, durante l’orario della mensa, sarebbe stata legata alla sedia con una sciarpa da un’educatrice dell’asilo. Fortunatamente, la piccola non ha riportato alcuna lesione fisica.

All’arrivo dei militari, sul posto era presente anche la direttrice della scuola, che ha spiegato di aver già adottato immediati provvedimenti disciplinari, procedendo al licenziamento della collaboratrice, assunta soltanto quattro giorni prima.

La madre, dopo aver ricevuto rassicurazioni sul comportamento della direzione e sulle misure adottate, ha scelto di non sporgere denuncia. I carabinieri hanno comunque informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.