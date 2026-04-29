Giugliano, Studenti dell’alberghiero del Minzoni cucinano alla mensa della Caritas San Pio X

Un protocollo d’intesa tra parrocchia San Pio X e l’istituto Minzoni che non ha solo finalità formative ma anche di crescita e arricchimento personale. Ieri gli studenti che frequentano l’alberghiero hanno cucinato presso la mensa della caritas parrocchiale e servito la cena.

Nelle intenzioni dell’istituto c’è la volontà di far sì che ad aiutare i volontari della caritas siano gli studenti che vengono sospesi per gravi mancanze, comportamenti inadeguati in classe.

I primi studenti che ieri hanno vissuto questa esperienza sono stati particolarmente entusiasti, nonchè sorpresi dalla realtà che hanno trovato tra volontari e organizzazione della mensa.