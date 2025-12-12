Un’autofficina abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione, è stata scoperta e sequestrata in via Pallucci, nel quartiere di Pianura, al confine con Soccavo. L’intervento è scattato dopo una denuncia ed è stato condotto dagli agenti della Polizia Locale di Soccavo, in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Pianura.

Pianura, chiusa autorimessa abusiva: sequestrate 39 targhe. Nei guai una donna

Durante i controlli, gli operatori hanno accertato che la struttura, utilizzata come autorimessa, punto vendita e noleggio di veicoli senza conducente, operava senza alcun titolo autorizzativo. Ma non solo. L’attività ispettiva ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione dell’area, trasformata di fatto in un sito completamente fuorilegge. All’interno del terreno sono state rinvenute 39 targhe di sospetta provenienza, immediatamente sequestrate, insieme a diversi manufatti edilizi realizzati abusivamente, in assenza dei permessi previsti dalla normativa vigente.

La proprietaria del terreno e titolare dell’attività è stata deferita all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale per violazioni edilizie. I Carabinieri hanno invece contestato i reati di ricettazione, falsità materiale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Elevate sanzioni amministrative per oltre 5mila euro ed è stata disposta la cessazione immediata dell’attività. Alla donna sono state inoltre contestate ulteriori violazioni per l’apertura abusiva di passi carrabili e per l’affissione di insegne pubblicitarie non autorizzate.