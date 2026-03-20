Un garage apparentemente abbandonato, nascosto in una zona rurale e raggiungibile attraverso una stradina sterrata, si è rivelato invece un’officina abusiva circondata da una discarica a cielo aperto. È quanto scoperto dai carabinieri della locale stazione durante un servizio di pattugliamento del territorio.

Villaricca, officina abusiva e discarica a cielo aperto: arrestato 44enne

L’attenzione dei militari è stata attirata da quella struttura fatiscente in via Corigliano: la porta consumata dalla ruggine e un vetro rotto lasciavano intravedere l’interno. Insospettiti, i carabinieri si sono avvicinati e, dopo aver bussato senza ottenere risposta, hanno deciso di entrare. All’interno si sono trovati di fronte a una vera e propria officina: banchi da lavoro, attrezzi e materiali utilizzati per riparazioni meccaniche e di carrozzeria, il tutto disposto in modo disordinato su scaffali improvvisati.

Poco dopo è sopraggiunto un uomo, un 44enne incensurato, che ha tentato di giustificare la presenza del materiale sostenendo si trattasse di oggetti personali. Una versione confusa e priva di fondamento che non ha convinto i militari. All’esterno, la situazione era ancora più grave: l’area circostante era stata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti sparsi nella campagna. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intera area e arrestato il 44enne, ora in attesa di giudizio, con l’accusa di reati di natura ambientale.