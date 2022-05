Aveva compiuto 18 anni appena due settimane fa Paolo Mone, il ragazzo biondo dal sorriso contagioso morto ieri pomeriggio in un incidente in località Miglio 25 a Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, al confine con il comune di Caiazzo. Fatale lo scontro con un autobus.

Incidente a Piana di Monte Verna (Caserta), 18enne muore nello scontro con un bus

Secondo quanto ricostruito, Paolo viaggiava in sella al suo scooter quando, in circostanze ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un autobus dell’Air (la ditta subentrata alla fallita Ctp per il trasporto su gomma in provincia di Caserta). L’impatto è stato violentissimo: Paolo sbalza dalla sella e rovina a terra, morendo praticamente sul colpo per le gravi ferite riportate. Quando i soccorsi del 118 sopraggiungono sul posto, non possono fare altro che constatare il decesso del 18enne. Sotto choc ma illeso l’autista del mezzo pesante.

Lutto cittadino

La notizia della morte di Paolo Mone ha fatto rapidamente il giro dei comuni di Piana, Caiazzo e Alvignano, dove il giovane era conosciuto. Annunciato per la giornata dei funerali lutto cittadino a Piana. “La notizia della tragica scomparsa di Paolo mi addolora profondamente” ha affermato il sindaco, Stefano Lombardi. “La morte è sempre una grande violenza, ma certe separazioni hanno le sembianze degli incubi peggiori. Andarsene via a 18 anni appena compiuti è inaccettabile. Con la vita ancora tutta da prendere a morsi, con emozioni sconosciute ancora tutte da scoprire. Esperienze da compiere, traguardi da raggiungere, gioie da condividere. È inaccettabile la disillusione indotta da certe tragedie: siamo un soffio di vento. Di Paolo ricorderò il sorriso contagioso, la brillantezza e la spensieratezza dei suoi anni migliori. Il resto è silenzio. Perché nel silenzio esiste la forma più autentica di rispetto, verso coloro che stanno vivendo e che affronteranno un dolore fortissimo”.