Varcaturo, 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia: muore in ospedale, fatale fendente al cuore

Dramma sul litorale domizio, a Varcaturo, dove un giovane è stato accoltellato ed ucciso nei pressi di un noto stabilimento balneare. La vittima è Nicola Mirti, 18enne di Mugnano.

Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo era in compagnia di alcuni amici quando, intorno alle 13, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata per futili motivi nei pressi del noto stabilimento Palma Rey, in quel momento affollato dei bagnanti della domenica. Pare che il 18enne e l’accoltellatore si conoscessero.

Nel corso della colluttazione, Mirti sarebbe stato raggiunto da almeno due fendenti: uno al torace e un altro, rivelatosi fatale, all’altezza del cuore, che avrebbe perforato l’organo causando un’emorragia letale.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il ragazzo è arrivato già privo di vita. All’ingresso del pronto soccorso si sono vissuti attimi di caos: i familiari, appresa la notizia del decesso, hanno dato in escandescenze, mettendo a soqquadro i locali e costringendo il personale sanitario a sospendere momentaneamente il servizio.

Le indagini

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, che stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità del responsabile. Secondo Il Mattino, sarebbe stato già fermato un indiziato. Si tratta di un coetaneo che già conosceva la vittima.