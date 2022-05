Drammatico incidente si è verificato oggi pomeriggio, 18 maggio, in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato un giovane di 18 anni, Paolo M., di Piana di Monte Verna.

Scontro tra autobus e moto nel Casertano: morto 18enne

Secondo una prima ricostruzione, il 18enne era in sella alla sua moto quando – per cause ancora da accertare – è finito contro un’autobus. Per Paolo, purtroppo, non c’è stato niente da fare: a quanto pare sarebbe morto sul colpo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Il giovane sarebbe morto pochi istanti dopo il violento impatto. Il sinistro stradale, avvenuto tra i Comuni casertani di Caiazzo ed Alvignano e che ha coinvolto una moto e un pullman dell’Air, è ancora in fase di ricostruzione.

È probabile che uno dei due conducenti abbia perso il controllo mentre guidava e che abbia sbandato, finendo contro l’altro veicolo. Quel che è certo è che il centauro è stato disarcionato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il 18enne, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’autista, invece, è ancora sotto shock. Per fortuna non si registrano feriti né ci sono altri veicoli rimasti coinvolti nel terribile schianto.