Grave episodio di violenza nella giornata di ieri all’istituto superiore “Guglielmo Marconi” di Giugliano in Campania. Un alunno ha aggredito fisicamente un docente per poi darsi alla fuga in sella al suo ciclomotore. I fatti si sono verificati intorno alle 13:30, all’esterno del plesso scolastico situato in via Spazzilli, all’orario di uscita degli studenti.

Giugliano, scherzo al prof finisce male: docente aggredito da studente che poi scappa in scooter

Secondo una prima ricostruzione, come anticipa Internapoli.it, si sarebbe consumato acceso diverbio tra il ragazzo e un professore che lavora nell’ufficio della vicepresidenza. Dalle parole si sarebbe poi passati ai fatti: il giovane avrebbe spinto l’insegnante facendolo cadere a terra, prima di darsi alla fuga in sella al suo motorino.

Il litigio sarebbe nato per un presunto scherzo fatto al professore: uno dei suoi studenti avrebbe nascosto il suo casco inducendolo così a controllare il sottosella di tutti gli scooter parcheggiati all’esterno della scuola.

Uno degli alunni però si sarebbe rifiutato di aprire la sella. A quel punto il docente si sarebbe posizionato davanti al mezzo per bloccarne la fuga e il ragazzo in sella allo scooter sarebbe rovinato al suolo per poi reagire con violenza nei confronti del suo insegnante. La preside dell’istituto non ha voluto commentare la vicenda.