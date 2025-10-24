La rete politica PER, ispirata ai valori cristiani e sociali e sostenuta da “Insieme” e “Rete Civica Campana”, ha ufficialmente presentato le proprie liste in tutte e cinque le circoscrizioni della Campania. Correrà in solitaria, prendendo le distanze dalle logiche trasformistiche di centrodestra e centrosinistra.

PER presenta le liste per le regionali in Campania: Nicola Campanile candidato governatore della rete civica cristiano-sociale



Candidato alla presidenza della Regione è Nicola Campanile, già sindaco antimafia di Villaricca e figura di riferimento del cattolicesimo democratico campano. Tra i capilista figurano Carlo Verna a Napoli e Salerno, Carlo Mele ad Avellino, Antonio Marfella a Caserta e Alfonso Verrillo a Benevento, affiancati da esponenti del Terzo settore, del volontariato e delle professioni. Con oltre 30 circoli territoriali e 20 amministratori eletti negli ultimi anni, PER si presenta come una realtà radicata e coesa del panorama politico regionale.

Tutti i candidati

Lista candidati per Napoli

Carlo Verna

Giuseppina (Pina) Di Donna

Giuseppina (Pina) Amato

Giuseppe (Peppe) Irace

Felice Mercogliano

Rosario Alfano

Francesca Ambrosanio

Albertina (Albertina) Balestrieri Morese Gerardo Cerase

Serena Cusano

Maria Grazia (Grazia) Di Gennaro

Tommasino (Tommaso) Iasevoli

Sergio Lecce

Giulio Maggiore

Maria Maglione

Gennaro Mirolla

Maria Rosaria Monsurro’

Paolo Pace

Stefano Piccirillo

Enrico Platone

Chiara Priore

Giovanni (Gianni) Speranza

Carmine Stabile

Stella Velotta

Danilo Venturino

Pietro Vitiello

Lista candidati per Caserta

Teresa Fusco

Tommaso Di Nardo

Antonio Graziano

Carmela (Carmen) Accarino

Lista candidati per Salerno

Matteo Adinolfi

Tiziana Cirillo

Pasquale Magro

Giovanni Meluccio

Fortunata (Fortuna) Ruggiero

Palmira Schiavo

Giovambattista (Battista) Tancredi

Annapaola Troiano

Lista candidati per Avellino

Carlo Mele

Nicolina (Lina) Russo

Rosaria Viscucci

Lista candidati per Benevento