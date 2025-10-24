Logoteleclubitalia

PER presenta le liste per le regionali in Campania: Nicola Campanile candidato governatore della rete civica cristiano-sociale

La rete politica PER, ispirata ai valori cristiani e sociali e sostenuta da “Insieme” e “Rete Civica Campana”, ha ufficialmente presentato le proprie liste in tutte e cinque le circoscrizioni della Campania. Correrà in solitaria, prendendo le distanze dalle logiche trasformistiche di centrodestra e centrosinistra.

Candidato alla presidenza della Regione è Nicola Campanile, già sindaco antimafia di Villaricca e figura di riferimento del cattolicesimo democratico campano. Tra i capilista figurano Carlo Verna a Napoli e Salerno, Carlo Mele ad Avellino, Antonio Marfella a Caserta e Alfonso Verrillo a Benevento, affiancati da esponenti del Terzo settore, del volontariato e delle professioni. Con oltre 30 circoli territoriali e 20 amministratori eletti negli ultimi anni, PER si presenta come una realtà radicata e coesa del panorama politico regionale.

Lista candidati per Napoli

  • Carlo Verna
  •  Antonio Marfella
  • Giuseppina (Pina) Di Donna
  • Giuseppina (Pina) Amato
  • Giuseppe (Peppe) Irace
  • Felice Mercogliano
  • Rosario Alfano
  • Francesca Ambrosanio
  • Albertina (Albertina) Balestrieri Morese Gerardo Cerase
  • Serena Cusano
  • Maria Grazia (Grazia) Di Gennaro
  • Tommasino (Tommaso) Iasevoli
  • Sergio Lecce
  • Giulio Maggiore
  • Maria Maglione
  • Gennaro Mirolla
  • Maria Rosaria Monsurro’
  • Paolo Pace
  • Stefano Piccirillo
  • Enrico Platone
  • Chiara Priore
  • Giovanni (Gianni) Speranza
  • Carmine Stabile
  • Stella Velotta
  • Danilo Venturino
  • Pietro Vitiello

Lista candidati per Caserta

  • Antonio Marfella
  • Teresa Fusco
  • Tommaso Di Nardo
  • Antonio Graziano
  • Carmela (Carmen) Accarino
  • Maria Rosaria Monsurro’
  • Danilo Venturino
  • Giuseppe (Peppe) Irace

Lista candidati per Salerno

  • Carlo Verna
  • Matteo Adinolfi
  • Tiziana Cirillo
  • Pasquale Magro
  • Giovanni Meluccio
  • Fortunata (Fortuna) Ruggiero
  • Palmira Schiavo
  • Giovambattista (Battista) Tancredi
  • Annapaola Troiano

Lista candidati per Avellino

  • Carlo Mele
  • Nicolina (Lina) Russo
  • Rosaria Viscucci
  • Carlo Verna

Lista candidati per Benevento

  • Alfonso Verrillo
  • Luisa Sannino
