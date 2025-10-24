La rete politica PER, ispirata ai valori cristiani e sociali e sostenuta da “Insieme” e “Rete Civica Campana”, ha ufficialmente presentato le proprie liste in tutte e cinque le circoscrizioni della Campania. Correrà in solitaria, prendendo le distanze dalle logiche trasformistiche di centrodestra e centrosinistra.
PER presenta le liste per le regionali in Campania: Nicola Campanile candidato governatore della rete civica cristiano-sociale
Candidato alla presidenza della Regione è Nicola Campanile, già sindaco antimafia di Villaricca e figura di riferimento del cattolicesimo democratico campano. Tra i capilista figurano Carlo Verna a Napoli e Salerno, Carlo Mele ad Avellino, Antonio Marfella a Caserta e Alfonso Verrillo a Benevento, affiancati da esponenti del Terzo settore, del volontariato e delle professioni. Con oltre 30 circoli territoriali e 20 amministratori eletti negli ultimi anni, PER si presenta come una realtà radicata e coesa del panorama politico regionale.
Tutti i candidati
Lista candidati per Napoli
- Carlo Verna
- Antonio Marfella
- Giuseppina (Pina) Di Donna
- Giuseppina (Pina) Amato
- Giuseppe (Peppe) Irace
- Felice Mercogliano
- Rosario Alfano
- Francesca Ambrosanio
- Albertina (Albertina) Balestrieri Morese Gerardo Cerase
- Serena Cusano
- Maria Grazia (Grazia) Di Gennaro
- Tommasino (Tommaso) Iasevoli
- Sergio Lecce
- Giulio Maggiore
- Maria Maglione
- Gennaro Mirolla
- Maria Rosaria Monsurro’
- Paolo Pace
- Stefano Piccirillo
- Enrico Platone
- Chiara Priore
- Giovanni (Gianni) Speranza
- Carmine Stabile
- Stella Velotta
- Danilo Venturino
- Pietro Vitiello
Lista candidati per Caserta
- Antonio Marfella
- Teresa Fusco
- Tommaso Di Nardo
- Antonio Graziano
- Carmela (Carmen) Accarino
- Maria Rosaria Monsurro’
- Danilo Venturino
- Giuseppe (Peppe) Irace
Lista candidati per Salerno
- Carlo Verna
- Matteo Adinolfi
- Tiziana Cirillo
- Pasquale Magro
- Giovanni Meluccio
- Fortunata (Fortuna) Ruggiero
- Palmira Schiavo
- Giovambattista (Battista) Tancredi
- Annapaola Troiano
Lista candidati per Avellino
- Carlo Mele
- Nicolina (Lina) Russo
- Rosaria Viscucci
- Carlo Verna
Lista candidati per Benevento
- Alfonso Verrillo
- Luisa Sannino