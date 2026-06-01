Ancora un episodio di violenza giovanile a Volla. Nella serata di ieri un ragazzo di 12 anni è stato aggredito in via Aldo Moro, nei pressi del Municipio, riportando una frattura al perone della gamba sinistra e diverse lesioni al volto. L’episodio si è verificato intorno alle 22. Secondo le prime ricostruzioni, il minore si trovava in strada insieme a una cuginetta quando sarebbe intervenuto per aiutare una coetanea caduta a terra. Poco dopo sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che gli avrebbe intimato di allontanarsi. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente all’aggressione.

Volla, dodicenne pestato dal branco in via Aldo Moro: frattura al perone e ferite al volto

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, almeno quattro minori avrebbero preso parte al pestaggio. Il dodicenne avrebbe riportato forti contusioni alla gamba e al costato, oltre a ferite al volto con perdita di sangue da naso e bocca. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli, dove gli accertamenti hanno evidenziato la frattura del perone sinistro. I medici hanno disposto dieci giorni di riposo assoluto.

Le indagini

Sono in corso le indagini per identificare tutti i responsabili. Alcuni dei presunti autori sarebbero già stati individuati dagli investigatori. Secondo alcune testimonianze, uno dei ragazzi coinvolti avrebbe avuto con sé un coltello, senza però utilizzarlo durante l’aggressione. I familiari della vittima sono attesi in caserma per fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla situazione della sicurezza in via Aldo Moro, divenuta negli ultimi anni uno dei principali punti di ritrovo dei giovani della città. Residenti e genitori denunciano da tempo episodi di bullismo, aggressioni e comportamenti pericolosi, chiedendo un maggiore controllo del territorio e una presenza più costante delle istituzioni.