Due incidenti nel giro di poche ore tra Lusciano e Aversa. Il più grave si è verificato sabato sera, poco dopo le 21, all’incrocio tra viale della Libertà e via Leopardi, a Lusciano dove ha perso la vita il 45enne Gennaro Massa. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da una Nissan Micra guidata da un 18enne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo in pieno il 45enne.

Due incidenti tra Aversa e Lusciano nel weekend con una vittima: è emergenza sicurezza

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti del Commissariato di Aversa. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Aversa, Gennaro – conosciuto da tutti come “Rino” – è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Il giovane conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici previsti dalla legge. Denunciato per omicidio stradale. Dai primi accertamenti non sarebbe emerso un eccesso di velocità.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aiutare a chiarire l’esatta dinamica dell’impatto. La vittima lascia la moglie e due figli. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, tra cui quello del sindaco Marco Valentino: “Rino non era solo un volto conosciuto del nostro paese, ma un uomo semplice, vero, un padre amorevole capace di lasciare un segno nel cuore di chiunque lo incontrasse”, si legge in un post.

Altro incidente sulla Variante

Nella stessa notte, ad Aversa, un altro incidente si è verificato intorno alla mezzanotte lungo viale della Libertà, sulla cosiddetta Variante. Qui un automobilista ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro quattro auto in sosta. Nessun ferito grave: lievi le ferite riportate dal conducente. Anche su quest’ultimo episodio sono in corso gli accertamenti da parte dei poliziotti. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza stradale tra Aversa e Lusciano, dove si riaccendono i riflettori sui rischi legati all’alta velocità e alla pericolosità di alcuni incroci e di tratti stradali particolarmente trafficati.