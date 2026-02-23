Paura sull’Asse Mediano: maxi tamponamento all’uscita Villa Literno, coinvolti 3 veicoli

Mattinata di caos sull’Asse Mediano, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti e lunghe code in direzione Villa Literno. Tre i mezzi coinvolti nello scontro: un Peugeot furgonato, una Fiat Bravo e un’Alfa Romeo 147, che avrebbe riportato i danni più evidenti. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti della polizia sono giunti rapidamente sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata hanno inevitabilmente rallentato la circolazione, creando disagi agli automobilisti in transito.

Solo lievi ferite e tanta paura

Nonostante la violenza dello scontro, fortunatamente non si registrano feriti gravi. I conducenti coinvolti avrebbero riportato soltanto qualche contusione e un forte spavento. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, considerando l’orario e l’intensità del traffico lungo l’importante arteria stradale.