Paura nella serata di lunedì sull’Asse Mediano, in direzione Casoria, dove un uomo è stato vittima di una violenta aggressione. La vittima, Raffaele, 29 anni, padre di tre figli e calciatore del Don Guanella Scampia, stava viaggiando lungo la Statale quando sarebbe stata presa di mira da tre ragazzi.

Asse Mediano, finto tamponamento: accerchiato, picchiato e rapinato da una banda

Secondo quanto ricostruito, i malviventi – pare di origine straniera – avrebbero messo in atto la cosiddetta “tecnica del tamponamento”: dopo aver urtato volontariamente l’auto dell’uomo, lo hanno costretto a fermarsi con la scusa di verificare i danni al veicolo. Una volta sceso dalla macchina, il giovane sarebbe stato assalito brutalmente e rapinato.

Nonostante il tentativo di reagire, il padre di famiglia ha riportato gravi conseguenze fisiche. I medici gli hanno applicato punti di sutura al naso, al mento e alla testa, mentre una mano ha subito la rottura di un tendine della mano che, al momento, non può essere operato. A raccontare l’accaduto è stato un amico della vittima, che attraverso il suo messaggio ha voluto mettere in guardia gli automobilisti.