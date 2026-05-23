Ad Aversa inaugurato questa mattina il “Maggio dei Monumenti”, in concomitanza con la giornata dedicata alla biodiversità. L’apertura si è svolta all’ex Casa del Fascio (futura Casa del Millennio), in via Roma, che ha ospitato anche la mostra fotografica del fotografo italo-catalano Manuel Canelles.

Aversa, al via il “Maggio dei Monumenti”: inaugurazione all’ex Casa del Fascio con mostra fotografica

Un percorso di due giorni tra palazzi storici, chiese e giardini segreti pensato per raccontare l’identità della città normanna attraverso arte, cultura e valorizzazione del territorio, in collaborazione con associazioni cittadine e il gruppo FAI di Aversa. Durante l’iniziativa non sono mancati momenti di tensione tra il comitato di Casa Caianiello e l’amministrazione Matacena. I volontari hanno chiesto la riapertura dell’ex macello, che oggi ospita la Casa della Cultura, tornato al centro dell’attenzione pubblica dopo i recenti furti denunciati nelle scorse settimane.