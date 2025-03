Notte di tensione a Torre Annunziata, per un’esplosione avvenuta in via Vittorio Veneto. Intorno alla mezzanotte, ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti all’agenzia di scommesse Stanleybet, situata al civico 247.

Paura nella notte a Torre Annunziata: bomba carta esplode davanti all’agenzia di scommesse

Il boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, provocando paura e preoccupazione. L’esplosione ha causato danni significativi alla struttura: il muro esterno dell’attività commerciale è stato gravemente danneggiato, così come alcuni suppellettili all’interno dell’agenzia. Non solo: l’onda d’urto ha colpito anche tre automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze, riportando danni visibili.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili e comprendere il movente di questo gesto intimidatorio. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo le testimonianze dei residenti. Caccia ai “bombaroli”.