Conto alla rovescia finito per migliaia di studenti campani: è stato aperto da poco il plico telematico che darà il via agli esami di maturità 2026. Si parte dalla prima prova, quella di italiano. Sono sette le tracce, divise in tre diverse tipologie: due di analisi del testo (uno poetico e l’altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Esame di maturità 2026, migliaia di studenti alla prima prova in Campania

I primi autori annunciati per la Tipologia A sono Cesare Pavese, Vitaliano Brancati e Mario Calabresi. Sul sito del Ministero è disponibile la chiave ministeriale per aprire il testo della prima prova scritta contenuta nel plico telematico. “Senza paura, prendetevi il vostro futuro! In bocca al lupo!”. Questo il messaggio pubblicato sui social dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per gli esami di maturità.

“Lancio a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando un messaggio chiaro: non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e sa riflettere sui propri errori”. Lo ha detto ai microfoni di Rtl il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara pochi minuti prima dell’avvio degli esami di maturità. “Ricordatevi sempre che valete molto – ha aggiunto – e che dentro di voi ci sono talenti straordinari. Metteteli in mostra, mettete in mostra il vostro valore, sono certo che andrà tutto bene. In bocca al lupo”.