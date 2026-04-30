Furto al Comicon Napoli 2026: rubata carta Pokémon da oltre 1.300 euro

Non inizia nel migliore dei modi il Comicon Napoli 2026, la celebre fiera dedicata ad anime, manga e collezionismo. Nella giornata inaugurale di oggi, giovedì 30 aprile, è stata rubata una rara carta Pokémon del valore di oltre 1.300 euro da uno stand presente all’evento.

Carta Pokémon rubata al Comicon: si tratta di una Umbreon VMAX

Come riporta Fanpage, la carta sottratta è una Umbreon VMAX, pezzo molto ricercato dai collezionisti, proveniente dall’espansione “CS4a: Nine Colors Gathering – Friends” e disponibile esclusivamente in lingua cinese. Il valore attuale stimato, secondo il portale specializzato CardTrader, è di circa 1.367 euro. A denunciare l’accaduto è stato il titolare dello stand, che ha raccontato come il furto sia avvenuto approfittando di un momento di distrazione.

Dinamica del furto: poche possibilità di recupero

Secondo quanto ricostruito, i responsabili sarebbero riusciti a sottrarre la carta e ad allontanarsi rapidamente tra la folla. Il venditore ha dichiarato di essere riuscito a raggiungerli poco dopo, ma i presunti autori del furto avrebbero sostenuto che la carta fosse di loro proprietà, affermando di averla acquistata da un altro stand. La situazione si è rivelata difficile da dimostrare: senza immagini che attestino chiaramente il momento del furto, risulta complicato procedere legalmente.

Nessun risarcimento: il valore variabile delle carte collezionabili

Un ulteriore problema riguarda l’assenza di copertura assicurativa. Come spiegato dal commerciante, le carte collezionabili non hanno un valore universale e stabile, ma variano nel tempo in base al mercato e alla domanda. Proprio questa natura rende complesso ottenere eventuali rimborsi o risarcimenti, lasciando poche speranze per recuperare il danno economico subito.