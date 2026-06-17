Malumori nella maggioranza che sostiene il sindaco Franco Matacena. A metterli nero su bianco sono i consiglieri comunali di Immagina Aversa, Raffaele Oliva e Massimo Palazzo, insieme al coordinatore Orlando De Cristofaro, che in una nota indirizzata al primo cittadino denunciano ritardi, interferenze e sovrapposizioni di competenze, chiedendo un intervento per ristabilire equilibrio e chiarezza nell’azione di governo.

Aversa, Immagina Aversa avverte sindaco Matacena: “Interferenze, così non può andare avanti”

Nel documento, i rappresentanti di Immagina Aversa parlano di “ritardi, inefficienze e ostacoli che interessano settori strategici per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città” e denunciano una “evidente discrasia tra gli indirizzi politici espressi dagli organi democraticamente eletti e l’azione concretamente posta in essere da parte di alcuni dirigenti”.

Particolarmente duro il passaggio relativo ai rapporti interni alla coalizione di governo. Secondo i firmatari, “all’interno della stessa coalizione politica di maggioranza si registrino interferenze e sovrapposizioni che nulla hanno a che vedere con una sana e leale collaborazione istituzionale”. Nel mirino anche presunte ingerenze nelle deleghe attribuite all’assessore Francesco Di Palma, espressione dello stesso gruppo Immagina Aversa.

“Resteremo a supporto di questa maggioranza solo se vi sia la concreta possibilità di lavorare al conseguimento dei nostri programmi elettorali”, scrivono Oliva e Palazzo, precisando che il sostegno all’amministrazione Matacena resta “fermo ma condizionato al rispetto dei ruoli, delle deleghe e delle idee programmatiche”. Il gruppo sottolinea di non voler alimentare polemiche politiche, ma ritiene “non più rinviabile un deciso intervento volto a ristabilire ordine, chiarezza e rispetto delle competenze, riaffermando il primato dell’indirizzo politico e riportando ciascuno nell’alveo delle proprie competenze e responsabilità”. Nella parte finale della nota viene ribadita la disponibilità al confronto interno alla maggioranza e la fiducia nell’autorevolezza del sindaco affinché vengano assunte “tutte le iniziative utili a ristabilire metodo, chiarezza e piena assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’azione di governo”.