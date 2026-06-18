Tragedia nella notte a Boscotrecase, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Panoramica. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un masso situato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e per il 23enne non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

Boscotrecase, 23enne muore in un tragico incidente in scooter sulla Panoramica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro, mentre la salma del giovane è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti di rito. Si tratta dell’ennesima tragedia della strada che scuote la comunità di Boscotrecase e dell’intero comprensorio vesuviano.