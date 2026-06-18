Tutti scarcerati i componenti della banda dei supermercati. Guido Semprebuono (19 anni di Giugliano), Giacomo Grappa (22enne di Sant’Antimo) ed un 17enne di Giugliano (P.D.) erano stati arrestati a gennaio scorso dopo aver commesso la rapina al LIDL di Casandrino con arma in pugno. Al termine di un inseguimento condotto tra le strade di Giugliano con i carabinieri di Sant’Antimo erano stati bloccati. A loro furono contestate 4 rapinepluriaggravate, ricettazione del veicolo e resistenza a pubblico ufficiale.

Banda dei supermercati di Sant’Antimo: tutti scarcerati. Due ai domiciliari

Nei giorni scorsi per Semprebuono Guido, Grappa Giacomo ed un terzo soggetto, Vitiello Giovanni, giuglianese di 19 anni, era scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare, in carcere per i primi due ed agli arresti domiciliari per Vitiello. In questa circostanza viene loro contestata una ulteriore rapina commessa all’EUROSPIN di Sant’Antimo, quando i malviventi giunsero a bordo di una Fiat Panda portando via l’intero contenuto delle casse del supermercato.

Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le arringhe degli avvocati Luigi Poziello e Teresa Frippa, ha concesso gli arresti domiciliari a Guido Semprebuono e Giacomo Grappa, con il braccialetto elettronico, mentre per Giovanni Vitiello ha disposto l’obbligo di dimora. Per tutti e tre si aprono così le porte del carcere.