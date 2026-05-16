Paura nella notte a Crispano, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta davanti alla sede legale dismessa del comitato per la Festa dei Gigli “Tigrotti”, in via Provinciale 26. L’episodio è stato scoperto soltanto nella tarda mattinata di oggi, quando i carabinieri sono venuti a conoscenza dell’accaduto.

Paura nella notte a Crispano, esplode bomba davanti sede comitato festa dei Gigli

Secondo quanto emerso, l’ordigno artigianale sarebbe stato fatto detonare durante la notte davanti all’ingresso della struttura, attualmente non più utilizzata come sede operativa del comitato. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone.

Nessuna segnalazione sarebbe giunta al numero di emergenza 112 né alla locale Stazione dei carabinieri nelle ore immediatamente successive all’esplosione, circostanza che ha reso necessario avviare accertamenti per ricostruire con precisione tempi e modalità dell’episodio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Caivano, impegnati a verificare eventuali responsabilità e il possibile movente del gesto.