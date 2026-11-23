Notte di paura a Napoli, un Autobus dell’Anm sulla Linea R5 è stato danneggiato durante l’orario di transito. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte nei pressi del mercato rionale “La Piramide”, in via Ghisleri.

Paura nella notte a Napoli, autobus dell’Anm danneggiato ad un vetro

Ad avvertire i carabinieri è stato proprio il conducente del bus che ha raccontato di aver sentito un rumore forte proveniente dall’esterno del mezzo. A quel punto l’uomo ha fermato la corsa ed è sceso dall’abitacolo per controllare le condizioni del pullman. Uno dei vetri sul lato sinistro era in frantumi.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare gli accertamenti sulle dinamiche dell’accaduto. Al momento non si registrano feriti, ma sono ancora ignote le cause all’origine del danneggiamento e le indagini da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso.