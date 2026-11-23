Sette piccoli serpenti chiusi in un pacco e spediti attraverso il servizio postale ordinario, senza alcuna precauzione adeguata al trasporto di animali vivi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Nucleo CITES di Napoli, intervenuti in un ufficio di smistamento postale del capoluogo dopo una segnalazione sulla presenza di rettili all’interno di un collo. Gli animali, tutti di giovanissima età, erano in grave stato di ipotermia. Il tempestivo intervento dei veterinari ha consentito di trasferirli in una struttura specializzata per le cure necessarie.

Napoli, sette serpenti del grano nascosti in un pacco

Durante l’ispezione, i militari hanno trovato sette esemplari di Pantherophis guttatus, comunemente conosciuti come serpenti del grano. I rettili erano privi di sistemi di identificazione o marcaggio ed erano stati confezionati per essere trasportati attraverso la normale rete postale. Una modalità che, secondo i Carabinieri, non garantiva condizioni compatibili con le esigenze fisiologiche degli animali. Durante il viaggio, infatti, i piccoli serpenti sono stati esposti a temperature inadeguate, fino a sviluppare un grave stato di ipotermia.

Salvati dai veterinari: affidati al centro di recupero dell’Asl Napoli 1

Dopo il ritrovamento è stato richiesto l’intervento del personale medico-veterinario. I sette esemplari sono stati immediatamente trasferiti al centro CRAS-ASL Napoli 1, dove sono stati ricoverati per la stabilizzazione della temperatura corporea e per ricevere le cure necessarie. I rettili sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati in custodia giudiziaria alla stessa struttura. Il serpente del grano è una specie non velenosa originaria dell’America settentrionale. Si riconosce generalmente per la colorazione arancione, con macchie rossastre o marroni bordate di nero.

Pur essendo un rettile costrittore, è considerato innocuo per l’uomo. La sua commercializzazione è consentita e la specie non rientra tra quelle soggette alle restrizioni della Convenzione di Washington (CITES). Questo, però, non esonera chi lo detiene o lo trasporta dal rispettare le norme sul benessere animale.

Indagini per identificare mittente e destinatario del pacco

I Carabinieri hanno trasmesso un’informativa all’autorità giudiziaria, procedendo contro ignoti per le ipotesi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, ai sensi dell’articolo 727, secondo comma, del Codice penale, e di maltrattamento di animali, previsto dall’articolo 544-ter.

Sono ora in corso le indagini per risalire al mittente, al destinatario e agli eventuali responsabili della spedizione. Resta da chiarire da dove provenissero i sette serpenti e quale fosse la loro destinazione. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati al trasporto di animali vivi con modalità che non ne garantiscono la sicurezza e il benessere.

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