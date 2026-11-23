Un’arma da fuoco con matricola riconducibile a un furto, sostanze stupefacenti e persino degli ordigni esplosivi artigianali. Sono questi i materiali che sono stati rinvenuti dai Carabinieri della Stazione di San Cipriano D’Aversa nel corso della notte durante un’attività di perquisizione e controllo in un’abitazione di Casapesenna. Un uomo, classe 1980 e già noto alle forze dell’ordine, è finito agli arresti mentre tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Notte di controlli a Casapesenna, scoperto ordigno esplosivo in un abitazione

L’intervento delle forze dell’ordine è iniziato con una perquisizione domiciliare che ha permesso il rinvenimento di un fucile a canne mozze, carico e risultato oggetto di furto commesso a Quarto, in provincia di Napoli, nel 2023 e poi posto sotto sequestro.

Nel corso della perquisizione sono state trovate anche 68 cartucce di vario calibro, una pistola a salve e un coltello della lunghezza di circa 20 centimetri. Inoltre, i Militari dell’Arma hanno recuperato circa 35 grammi di cocaina, insieme a materiale ritenuto utile per la pesatura e il confezionamento delle dosi, elementi che hanno fatto ipotizzare la detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dopo di che, l’attività investigativa dei Carabinieri è proseguita in un locale commerciale in uso dell’uomo oggetto delle contestazioni. Qui le forze dell’ordine hanno effettuato un ulteriore rinvenimento: tre bombe carta di fabbricazione artigianale, che erano state accuratamente occultate all’interno di un trofeo collocato su una mensola.

Uomo arrestato la contestazione di detenzione illegale: indagini in corso

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato con le contestazioni di detenzione illegale di arma alterata, munizioni e materiale esplodente, nonché di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e successivamente condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.