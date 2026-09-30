Giallo a Caivano, valigia sospetta su autobus abbandonato: trovati 5 chili di eroina

Rinvenuti a Caivano oltre cinque chili di eroina nascosti all’interno di una valigia abbandonata su un autobus. È quanto hanno scoperto i carabinieri della locale Compagnia nel pomeriggio di ieri in località Cinquevie.

Caivano, valigia sospetta su un autobus: trovati oltre 5 chili di eroina

I militari sono intervenuti all’interno del deposito di una ditta di trasporti dopo la segnalazione di un bagaglio sospetto, lasciato aperto e incustodito all’interno di uno degli autobus presenti nella struttura. Durante il controllo della valigia, i carabinieri hanno rinvenuto 469 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di 5 chili e 293 grammi. Lo stupefacente era stato occultato tra alcuni indumenti da donna sistemati nel bagaglio.

La droga è stata sequestrata e sono immediatamente scattati gli accertamenti per chiarire come la valigia sia finita sull’autobus e, soprattutto, individuare chi l’abbia lasciata. Le indagini dei carabinieri sono in corso per risalire al proprietario del bagaglio e ricostruire la provenienza e la destinazione dell’ingente quantitativo di eroina.