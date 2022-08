Torna la paura a Pianura, quartiere occidentale di Napoli, dove nella tarda serata ieri ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco.

Paura a Napoli, spari contro le abitazioni: colpiti muro, vetrata e porta

I fatti in via Torricelli, zona nota alle cronache per essere il fortino del clan Carillo-Perfetto. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 9×19 e un’ogiva deformata.

Alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d’ingresso di un’abitazione. Non ci sono feriti. I militari dell’Arma indagano per chiarire la dinamica e le ragioni di questa ennesima “stesa”; al momento non è escluso possa trattarsi di un avvertimento da parte del clan rivale.

Un episodio analogo è avvenuto a Cardito, nell’area Nord di Napoli. Due giorni fa, intorno alle 2, i carabinieri della stazione di Crispano sono intervenuti presso il complesso popolare IACP in Via Kennedy, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, sarebbero stati esplosi una decina di proiettili contro una palazzina del rione popolare. Per fortuna non ci sono feriti.