Paura questa notte a Cardito dopo alcuni colpi di pistola che hanno svegliato i residenti del rione. I Carabinieri della stazione di Crispano sono intervenuti, infatti, presso il complesso popolare IACP in Via Kennedy a Cardito per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una primissima ricostruzione, sarebbero stati esplosi una decina di proiettili contro una palazzina del rione popolare. I militari dell’arma stanno indagando su quanto accaduto e chiarire la dinamica dei fatti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Lo scorso 15 aprile i carabinieri della sezione operativa di Casoria e della stazione di Crispano intervennero in via Bari, nel comune di Cardito. Secondo quanto accertato furono esplosi proiettili contro la serranda di un’attività di ristrutturazioni edili. In totale furono trovati cinque fori di proiettile.