Paura ieri sera, martedì 10 giugno a Napoli, nel quartiere Barra, dove in tarda serata sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco in Corso Sirena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, allertati da diverse segnalazioni di residenti preoccupati per i forti rumori.

Napoli, spari contro agenzia di pompe funebri: colpita una vetrata

Secondo una prima ricostruzione, almeno due proiettili hanno raggiunto e danneggiato la vetrata esterna di un’agenzia di trasporti funebri. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare la matrice del gesto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un’intimidazione. La zona è stata posta sotto sequestro per i rilievi balistici e per l’acquisizione di eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza.