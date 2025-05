Una costruzione abusiva è stata scoperta in via Galimberti, nel quartiere Scampia, all’interno di un complesso di edilizia popolare. Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia Locale sono intervenuti dopo aver accertato che ignoti avevano realizzato un muro lungo circa sei metri per chiudere un porticato condominiale. L’intento era quello di ricavare uno spazio ad uso esclusivo, forse da usare come deposito o addirittura come abitazione.

Scampia, muro abusivo lungo sei metri per ricavare abitazione: scatta il sequestro

Il manufatto è stato sequestrato insieme al materiale edile presente sul posto, e la polizia ha avviato un’indagine per fare luce sui responsabili. Il sequestro è avvenuto in base alla normativa che consente di intervenire in caso di costruzioni illegali, per evitare che il danno diventi irreparabile. Sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria diversi reati, tra cui l’occupazione abusiva di spazi comuni, il danneggiamento e la costruzione senza permesso. Le indagini proseguono per identificare chi abbia eseguito l’opera e a quale scopo.