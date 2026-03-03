Paura a Napoli: rapina donna con i figli, fermato dalla Polizia Locale

Ha strappato con violenza il cellulare a una donna che stava passeggiando con i figli di quattro e sette anni in piazza Garibaldi, a Napoli. Per questo un cittadino algerino è stato arrestato dal personale dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi dei due bambini, mentre la madre li teneva per mano.

Bloccato dopo un tentativo di fuga

Subito dopo la rapina, gli agenti in servizio nella zona sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare il presunto responsabile nonostante il tentativo di opporre resistenza. All’uomo sono stati contestati i reati di rapina aggravata dalla presenza di minori e resistenza a pubblico ufficiale. Processato con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Napoli, l’arrestato è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. Con la stessa sentenza è stato disposto anche l’accompagnamento coatto con volo diretto verso il Paese di provenienza, al termine delle procedure previste.