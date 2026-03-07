Rapina ai danni di una donna nel cuore di Napoli. Nella serata di giovedì la Polizia di Stato ha arrestato due giovani di 21 e 22 anni, entrambi di origine tunisina, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, con le accuse di rapina impropria e lesioni personali.

Rapina in un negozio a Corso Umberto I, donna spintonata e derubata della collana: arrestati due giovani

L’episodio si è verificato in Corso Umberto I, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della Sala Operativa per la segnalazione di una rapina avvenuta all’interno di un esercizio commerciale.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima, che ha raccontato di essere stata derubata della collana da tre uomini mentre si trovava nel negozio. I malviventi, per garantirsi la fuga, l’avrebbero spintonata facendola cadere a terra, provocandole delle lesioni.

Le indagini sono partite immediatamente. Grazie anche alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità di due dei presunti responsabili. I due giovani sono stati rintracciati poco dopo proprio in Corso Umberto I e bloccati dagli operatori. Per entrambi sono così scattate le manette, mentre proseguono gli accertamenti per individuare il terzo uomo coinvolto nella rapina.