Uova di Pasqua per i bambini, Palme benedette, giochi, animazione gonfiabili e acconciature gratis per grandi e piccini. E’ stata questa la Pasqua Solidare organizzata dall’Associazione Madonna dell’Arco di piazza Gramsci a Giugliano. Una mattinata all’insegna della condivisione, della fede e dei tanti sorrisi di famiglie e bambini che nei Giardini del primo Circolo Didattico hanno trascorso una giornata spensierata.

L’evento ha avuto il patrocinio morale del Comune di Giugliano.

Nel corso della mattinata solidale i professionisti del Hair Style della Mia Accademy hanno donato acconciature e tagli.

Non solo professionisti di Giugliano, ma un momento che ha chiamato a raccolta l’area nord.

l’iniziativa s’inserisce nel calendario di eventi ludici e religiosi in occasione delle celebrazioni in preparazione del Lunedì in Albis, il momento clou della vita di battenti e fedeli.