Pasqua a Varcaturo, arriva la grande Caccia alle Uova per i più piccoli

Pasqua all’insegna del gioco e della convivialità: a Varcaturo la tanto attesa “Caccia alle Uova” per i bambini del litorale giuglianese.

In occasione della Santa Pasqua, il Comitato Civico Costiero, in collaborazione con le associazioni Conita e Ramblas promuove un evento dedicato ai più piccoli: “La Caccia alle Uova”, una mattinata di festa, allegria e inclusione rivolta a tutti i bambini del litorale giuglianese.

L’appuntamento è per sabato 4 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la villetta comunale di Varcaturo – Parco Di Matteo, in Via Madonna del Pantano, 71, Giugliano in Campania (NA).

Tre ore di puro divertimento attendono i bambini, che saranno coinvolti in giochi, balli e nella tradizionale e amatissima caccia alle uova. La villetta sarà allestita con sacchetti colorati contenenti golosi ovetti di cioccolato, creando un’atmosfera festosa e pasquale.

Inoltre, grazie alla generosità dell’associazione Vivo Per La Pesca e del Lido Sabbia D’Argento, saranno messe in palio uova di Pasqua che verranno distribuite come premio ai vincitori di divertenti giochi di abilità.

Il Comitato Civico Costiero conferma così il proprio impegno nella promozione di iniziative sociali e ricreative, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione, rafforzare il senso di comunità e valorizzare le bellezze e le energie positive del territorio. Un’occasione speciale per vivere la Pasqua all’aria aperta, all’insegna del sorriso, della condivisione e della partecipazione.