Pasqua, la benedizione del carro della Paranza Pistola

Il giorno di Pasqua, per le paranze giuglianesi, è dedicato alla benedizione dei carri, le cosiddette “carrette”. Da generazioni, la Paranza Pistola, appartenente all’associazione “Vecchia Tammurriata Giuglianese”, dedica tempo e passione alla realizzazione del carro, alla valorizzazione della tradizione della tammurriata e del “siscariello” e all’aggregazione, soprattutto tra i giovani attraverso la storia del territorio.

Nella sera di Pasqua, la benedizione del carro e dell’intera paranza si svolge in un momento di preghiera e raccoglimento, carico di significato e partecipazione.

Non è soltanto un sentito momento di festa e socializzazione, ma anche un’occasione di riflessione. Il carro, infatti, porta con sé un tema preciso: quest’anno è dedicato alle catastrofi che affliggono il mondo, trasformando la tradizione in un messaggio attuale e universale.

Ad omaggiare il carro benedetto anche i fujenti della Madonna dell’Arco.

Una tradizione antica, ma viva, che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.