Ancora furti d’auto nella città normanna. Questa mattina, infatti, intorno alle 10.30, ignoti avrebbero rubato due vetture parcheggiate in via Gramsci, nei pressi dell’ospedale Moscati, nella traversa compresa tra Mazzella Store e il liceo Mattei.

Aversa, allarme topi d’auto: questa mattina rubate due macchine in zona ospedaliera

Secondo quanto si apprende, i rispettivi proprietari si sarebbero recati nel nosocomio normanno e, al loro ritorno, non avrebbero più ritrovato le auto lasciate in sosta poco prima. Prosegue dunque l’ondata di furti di veicoli in città, con particolare attenzione proprio all’area ospedaliera, già in passato teatro di episodi simili.

Un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra residenti e cittadini provenienti dai comuni del Napoletano e dell’Agro aversano che quotidianamente si recano al nosocomio normanno per visite, cure o motivi di lavoro.