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Pasqua solidale, l’associazione “Santo Romano Vive” raccoglie più di 200 uova pasquali

Iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione “Santo Romano Vive” in collaborazione con l’associazione “Nuovi Orizzonti” di Monteruscello (Pozzuoli). Raccolti in un mese generi alimentari e più di 200 uova pasquali donate ai bambini più bisognosi. L’attività benefica ha fatto tappa all’ospedale Santobono di Napoli, nelle case famiglia, nei centri sociali e nei centri per giovani con disabilità.

I destinatari hanno risposto bene all’iniziativa. “Ringrazio Kendy Toys per la realizzazione dei pasqualoni ‘Santo Vive’, la ditta Gallucci che ha donato i pesci d’aprile, la ditta di Portici che ha donato le uova e tutti gli amici che hanno partecipato alle spese. Abbiamo regalato un sorriso a tante persone”, ha dichiarato Mena De Mare, mamma di Santo Romano.

L’iniziativa si è conclusa con una festa a Monteruscello e giovedì scorso davanti al murales di Santo Romano con la partecipazione di tanti giovani di Scampia. “Donare è un atto d’amore. È il secondo anno che portiamo avanti questa idea e vogliamo ripeterla anche l’anno prossimo”, ha concluso Mena De Mare che ha tra l’altro annunciato l’apertura imminente di una sede dell’associazione dedicata al figlio.

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