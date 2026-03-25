Giugliano, rivoluzione traffico sul litorale: senso unico a Varcaturo per le feste

Un piano straordinario per la viabilità in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera. L’amministrazione comunale di Giugliano, in sinergia con Castel Volturno e le Prefetture di Caserta e Napoli, ha definito nuove misure per evitare il caos traffico sul litorale.

Senso unico a Varcaturo: come cambia la viabilità

Il dispositivo, discusso in sede di Comitato Operativo Viabilità, prevede l’istituzione di un senso unico in entrata da via Orsa Maggiore verso i lidi di via Marina di Varcaturo, con uscita su via Staffetta. Le altre direttrici resteranno invariate.

Controlli e gestione del traffico

Gli incroci principali saranno presidiati dalle Polizie Municipali dei due comuni, mentre Anas e Autostrade segnaleranno eventuali criticità tramite pannelli luminosi. L’obiettivo è garantire sicurezza, fluidità e accoglienza nei giorni più critici, come il 25 aprile e il 1° maggio, spesso segnati da lunghe code e disagi.

La comunicazione dell’assessore Sequino

La comunicazione del piano è stata diffusa da Alfonso Sequino, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Giugliano, che invita cittadini e turisti al rispetto delle regole, in particolare evitando la sosta selvaggia, principale causa dei blocchi stradali. Se il piano si rivelerà efficace, potrebbe diventare strutturale, trasformando il litorale in un modello di ordine e vivibilità.