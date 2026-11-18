40enne si finge un carabiniere per truffare una donna anziana di 96 anni. É quanto accaduto a Parete dove i Carabinieri della Stazione locale hanno rintracciato e identificato, dopo la denuncia della donna, il “finto carabiniere”. L’autore del gesto, residente in Provincia di Napoli, è stato deferito in stato di libertà.

Truffa del finto “carabiniere”: 96enne denuncia l’accaduto

L’indagine è partita il 25 agosto dopo la denuncia-querela della donna ai carabinieri della stazione locale. Secondo la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, la truffa è iniziata il 21 agosto con una telefonata di un 40enne che si qualificava falsamente come un “carabiniere” ad una 96enne residente sul posto. L’individuo ha prospettato una situazione tale alla donna da indurla a collaborare con le forze dell’ordine in cambio di un’ingente somma di denaro. Una tecnica subdola, studiata per sfruttare la vulnerabilità di alcuni individui appartenenti alle fasce più fragili della popolazione e la fiducia riposta nelle istituzioni.

Poco dopo il presunto truffatore si sarebbe presentato a casa della vittima riuscendo a farsi consegnare 600 euro e diversi monili d’oro. La 96enne ha compreso poi di essere stata raggirata e si è rivolta alla stazione locale dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.

I Militari dell’Arma si sono messi da subito sulle tracce del “finto carabiniere”. L’attività investigativa è stato svolta principalmente dall’analisi delle immagini catturate dai sistemi di sorveglianza presenti in zona. Al termine di un attento esame dei filmati gli uomini dell’Arma hanno raccolto elementi utili per ricostruire i movimenti del raggiro e l’individuazione del responsabile.

Grande impulso allo svolgimento delle indagini è stato dato dal riconoscimento della donna del volto del presunto truffatore grazie al fascicolo fotografico che gli è stato sottoposto e predisposto in sede investigativa dalle autorità, indicandolo come colui che si era presentato presso la sua abitazione per ritirare il denaro e gli oggetti preziosi.

40enne rintracciato e deferito

Residente in Provincia di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, il 40enne è stato rintracciato e deferito in stato di libertà, anche se la sua presunzione di innocenza resta ferma fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. L’Autorità giudiziaria è stata informata dai militari per i successivi provvedimenti di competenza.

i Carabinieri: “Attenti alle truffe!”

L’intervento conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle truffe perpetrate ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione. Particolare attenzione viene riservata proprio ai raggiri realizzati attraverso la falsa presentazione di appartenenti alle Forze dell’ordine, una modalità criminale che fa leva sulla paura, sulla fiducia e sul senso civico delle persone anziane.

Si ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine è autorizzato a chiedere denaro o gioielli per risolvere presunte vicende giudiziarie o effettuare verifiche. In caso di telefonate sospette è fondamentale interrompere la conversazione e contattare direttamente il numero di emergenza 112.