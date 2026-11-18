La quinta sezione penale del Tribunale di Napoli ha assolto Raffaele Di Fenza, 60 anni, e Luigi Gherardi, 42 anni, dall’accusa di aver ceduto cocaina ed eroina in città. La giudice Laura De Stefano ha pronunciato la sentenza al termine di un processo durato quattro anni. Per Di Fenza, originario di Villaricca e residente a Napoli, difeso dall’avvocato Giovanni Lo Russo, l’assoluzione è arrivata con la formula «perché il fatto non sussiste». Ad assistere Gherardi, nato a Napoli, è stato l’avvocato Giuseppe Formicola.

Secondo l’accusa, tra il 18 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021 i due avrebbero detenuto e ceduto in più occasioni, agendo in concorso, dosi di cocaina ed eroina a diverse persone. Per Di Fenza il pubblico ministero aveva chiesto due anni di reclusione e 10mila euro di multa. L’avvocato Lo Russo ha contestato la lettura delle conversazioni intercettate, sostenendo che il loro contenuto fosse troppo confuso per attribuire al suo assistito la responsabilità delle cessioni di droga.