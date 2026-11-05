Ariano Irpino, finto carabiniere truffa nonnina di 88 anni: rubati oro e gioielli per 80mila euro

Ancora una truffa ai danni di un’anziana in provincia di Avellino. Questa volta il raggiro è avvenuto ad Ariano Irpino, dove una donna di 88 anni è stata derubata di denaro contante, oro e gioielli per un valore complessivo stimato in 80mila euro.

Il malvivente ha messo in atto la ormai nota truffa del finto carabiniere, riuscendo a conquistare la fiducia della vittima e ad appropriarsi dei suoi beni prima di far perdere le proprie tracce. L’episodio si è verificato in via Vitale, dove l’uomo si è presentato nell’abitazione dell’88enne con il pretesto di dover effettuare alcuni accertamenti nell’ambito di una presunta indagine.

Si finge carabiniere e convince l’88enne a mostrare oro e gioielli

Secondo una prima ricostruzione, il truffatore avrebbe convinto l’anziana a raccogliere e sistemare su un tavolo tutti gli oggetti di valore custoditi in casa, tra cui gioielli, oggetti in oro e denaro contante.

La scusa utilizzata dall’uomo sarebbe stata quella di dover fotografare i preziosi per esigenze investigative. Una messinscena studiata per indurre la donna a consegnare inconsapevolmente al malintenzionato l’accesso ai propri risparmi e beni di valore.

Una volta radunato l’ingente bottino, il finto carabiniere avrebbe chiesto di poter utilizzare il bagno dell’abitazione. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, si sarebbe invece impossessato dei preziosi, allontanandosi rapidamente e facendo perdere le proprie tracce. Il valore complessivo della refurtiva ammonterebbe a circa 80mila euro.

Ariano Irpino, indagini della Polizia per rintracciare il truffatore

Soltanto dopo essersi resa conto dell’inganno, l’88enne ha lanciato l’allarme, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Ariano Irpino, che hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato gli accertamenti necessari per risalire all’identità del responsabile. Le indagini sono in corso per ricostruire tutti i passaggi della truffa e individuare l’uomo che, dopo aver raggirato l’anziana, è riuscito a fuggire con il bottino.

Truffe agli anziani in provincia di Avellino: tre arresti nei giorni scorsi

L’episodio di Ariano Irpino si inserisce in un quadro preoccupante di truffe agli anziani nell’Avellinese, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati altri raggiri realizzati attraverso la tecnica del finto carabiniere. Proprio nei giorni scorsi, al termine di una serrata attività investigativa, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno identificato e arrestato tre persone ritenute responsabili di analoghi episodi. Resta da accertare se il recente colpo da 80mila euro ad Ariano Irpino possa avere collegamenti con altri casi registrati sul territorio.