Da Napoli a Formello per la truffa del finto carabiniere: arrestati due giovani

Nuovo episodio di truffa del finto carabiniere a Formello, dove due giovani di 18 e 19 anni, entrambi di Napoli, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Stazione locale. I due sono gravemente indiziati di tentata truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani.

La telefonata del falso carabiniere

Secondo quanto ricostruito, gli anziani sarebbero stati contattati telefonicamente da persone che si sarebbero presentate come appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Alle vittime sarebbe stato raccontato che la loro automobile era stata utilizzata alcuni giorni prima per commettere una rapina e che, per risolvere la situazione, sarebbe stato necessario consegnare denaro o beni di valore a un incaricato. Un copione riconducibile alla nota truffa del finto carabiniere, utilizzata soprattutto per colpire persone anziane facendo leva sulla paura e sull’urgenza.

I veri Carabinieri aspettano i sospettati in casa

Il tentativo di raggiro, però, è stato intercettato dai veri Carabinieri. Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Formello e un altro militare, in abiti civili, si sarebbero introdotti nell’abitazione fingendosi operatori sanitari impegnati in una visita domiciliare. In questo modo i militari hanno potuto attendere l’arrivo delle persone che avrebbero dovuto ritirare denaro e preziosi.

Arrestati due giovani di Napoli

Quando i due giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, sono arrivati presso l’abitazione della coppia, i Carabinieri sono intervenuti bloccandoli. Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di tentata truffa aggravata. Il provvedimento è stato successivamente sottoposto alla valutazione dell’Autorità giudiziaria.