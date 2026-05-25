Giugliano. Perseguita e la picchia, arrestato l’ex violento: “Ora posso dire di essere libera”

È stato arrestato dai carabinieri, su delega dell’autorità giudiziaria, l’ex marito di Paola, la donna di Giugliano in Campania che nelle scorse settimane aveva denunciato continue persecuzioni e tentativi di intrusione nella propria abitazione nonostante un divieto di avvicinamento già disposto nei confronti dell’uomo.

Giugliano, la perseguita e la picchia, arrestato l’ex violento: “Ora posso dire di essere libera”

La vicenda era stata resa pubblica grazie all’intervento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale la donna si era rivolta raccontando di vivere da tempo nel terrore, nonostante una precedente condanna inflitta all’ex coniuge per violenza domestica e le misure cautelari già adottate. Secondo quanto denunciato, l’uomo si sarebbe nascosto tra le scale del palazzo nel tentativo di sorprenderla e introdursi in casa. A documentarlo un video choc che immortala la scena e fa sentire le urla disperate della donna.

“Finalmente è arrivato un arresto che restituisce un minimo di serenità a una donna che per troppo tempo ha vissuto nella paura. Non possiamo continuare a intervenire solo dopo tragedie annunciate”, ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli. “È fondamentale ascoltare subito le richieste di aiuto delle vittime e intervenire tempestivamente quando vengono segnalate violazioni dei divieti imposti dall’autorità giudiziaria. Troppe donne denunciano e continuano comunque a sentirsi esposte e vulnerabili”.

Paola ha voluto ringraziare pubblicamente il parlamentare con un messaggio carico di emozione: “Voglio ringraziare Borrelli e la dottoressa Paribello. Ieri Salvatore Maddaluno è stato arrestato. Oggi posso dire che sono libera. La giustizia è stata fatta”.