Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Marano di Napoli, dove un’anziana donna caduta sul balcone è stata soccorsa e salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marano. A esprimere “vivo apprezzamento” per l’operato dei militari è stato il Prefetto di Napoli, che ha sottolineato il coraggio, la prontezza operativa e l’alto senso del dovere dimostrati durante l’intervento.

Marano, carabiniere si arrampica sul balcone per salvare un’anziana caduta in casa

I due carabinieri erano impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio quando hanno notato la donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe caduta accidentalmente mentre stava ritirando il bucato.

Resisi conto della gravità della situazione e dell’impossibilità di accedere rapidamente all’abitazione, senza ricevere risposta al citofono, il capo equipaggio ha deciso di intervenire immediatamente: si è arrampicato lungo la facciata del palazzo, riuscendo a raggiungere il balcone dall’esterno ed entrare nell’appartamento per prestare i primi soccorsi alla donna, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Con lei il convivente che non si è accorto di nulla

All’interno dell’abitazione era presente anche il convivente dell’anziana, che non si era accorto di nulla perché indossava tappi auricolari. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto. Pur lamentando dolori alla schiena e alla testa, ha successivamente rifiutato il trasporto in ospedale. Nel suo messaggio di plauso, il Prefetto ha evidenziato come l’episodio rappresenti “un’ulteriore testimonianza della quotidiana vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione”, sottolineando la capacità dei militari di operare con umanità, professionalità e straordinario senso di responsabilità anche nelle situazioni più delicate.