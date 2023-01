Parete. La città di Parete si avvia verso i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda di Pasqua 2023.

Tra le novità di questa edizione c’è il ritorno del volo degli Angeli. Sono stati sorteggiati i nomi delle bambine che saranno lanciate nel cielo di piazza Giovanni Paolo Secondo dinanzi la parrocchia di San Pietro Apostolo nei due voli del Lunedì in Albis e in quello della domenica in Ottava.

Gli angeli di questa edizione saranno Stefanelli Federica, Mottola Silvia, Grassi Anna e Pezone Angela.